立法會首次召開醫生註冊修訂條例草案委員會，自由黨張宇人表明會提出修訂，由現時政府建議只限於香港永久性居民可免試註冊，修訂為不限香港永久性居民；建制派何君堯也指不排除提出修訂，設立特別通道繞過醫委會，即使是巴基斯坦、印度及孟加拉名醫，只須獲醫管局及衞生署批准便可免試註冊。實政圓桌田北辰是唯一要求部份海外醫生要考執業資格試的議員，他指海外醫生來港接受專科培訓，是佔用本港專科培訓資源，「係一命換一命」，認為他們也要在港考試；海外醫生在公營機構工作應由5年延至最少8年。

會議上張宇人表示，最早期特首提出香港永久性居民及香港永久性居民的子女，都可免試註冊，但現時縮窄為只限香港永久性居民，他表明會就草案提出修訂，不限於香港永久性居民可免試註冊；他指不反對海外醫生來自「100大」海外醫學院，但應同時考慮其工作經驗。

何君堯倡印巴孟加拉名醫也可取錄

何君堯發言期間，錯誤將衞生署說成「醫務衞生署」，又疑將「醫務衞生署」與醫委會混淆。他表示，一般情況下醫生註冊會交由醫委會審批，但現時「醫務衞生署」（正確應為衞生署）會協助檢視海外醫生質素，「今次要開闊，點解唔開條特別渠道，『醫務衞生署』夾埋HA（醫管局），最大嘅持份者，兩個人就已經可以開一條新嘅toll road（收費道路）出嚟，只要滿足到我哋HA嘅需要，我又睇過你喺巴基斯坦、孟加拉、印度個個都係名醫，總次我HA同Health department兩個夾埋已經admit（取錄）就得，仲駛咩去『醫務衞生署』（相信應是指醫委會）俾班友仔嚟睇，明知有利益衝突，有幾緊張收幾緊張」。

何指，不排除會提出修訂，給予「醫務衞生署」及醫管局特別渠道，可直接審批醫生免試註冊，不需經醫委會，並以普通話說「我說你成你就成」。

田北辰：有人想搞批鬥

田北辰表示，今次條例變成政治問題，即使立法會已沒反對派，也有人想「搞批鬥」。他指，海外醫生來港接受專科培訓，是佔用香港培訓資源，「一命換一命」，故海外非專科醫生也應考執業資格試，否則他「過唔到自己嗰關」。他認為在公營機構工作5年太短，應延至最少8年。

醫學界陳沛然批評，條例指食衞局局長有權以公眾利益為由，向特別註冊委員會發出指令，已凌駕了委員會及專業自主。法案委員會主席葛佩帆以疫情為由，不召開公聽會。

食衞局副局長徐德義未有正面回應，政府會否就議員提出的修訂妥協，只表示只限香港人可免試註冊。

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