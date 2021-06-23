傳媒權力來自公眾，為無聲者發聲，讓被忽視者得以被看見。《蘋果》多年來保持初心，監察政要權貴，揭露社會不公義。由揭發立法會議員以權謀私、選舉出現多次種票事件，到揭發橫洲發展黑幕，高官與鄉事派私下「摸底」、踢爆沙中綫工程偷工減料，漠視公眾安危，到警隊高層知法犯法⋯⋯《蘋果》從未退縮。26年來堅守信念，雖敗猶榮。

2000年8月，《蘋果》一連三日踢爆前立法會議員、時任民建聯副主席程介南以權謀私，任職立法會期間秘密經營公關公司，並向客戶洩漏政府機密文件。2003年揭發時任財政司司長梁錦松偷步買車，節省共19萬稅款，梁被踢爆後辭職下台。

種票事件屢見不鮮。2011年區議會選舉，多個左派獲勝選區均發現建制派種票證據，其中有「一屋7姓13票」，廉署先後拘捕近百人，部份人罪成及被判監。2015年區議會選舉多間安老院淪為「種票場」；2016年的立法會資訊科技界選舉，有公屋戶全家變IT人，有人承認自己隨女兒登記。廉署3年後落案起訴17人，7人認罪，3人被判囚，案件仍在審理中。

高官濫權非單獨事例，甚至可升職加薪。2012年，發展局前局長麥齊光及路政署前助理署長曾景文被揭互租對方單位，以騙取政府租金津貼57萬元，二人先被判干犯串謀詐騙等6罪罪成，2016年上訴至終審法院得直，獲撤銷控罪。同年，接任發展局局長的陳茂波被《蘋果》揭發與其妻經營劏房、其妻的家族公司在新界東北囤積農地1.8萬呎等醜聞，立法會曾通過無約束力議案要求他辭職，惟他未有聽從民意，至今官拜財政司司長。

2015年，《蘋果》踢爆前嶺南大學校董李以力創辦的「博士工廠」國力書院涉大規模偽造文件，協助多位政商界人士提早畢業，當中包括17名警員，至今無人被起訴，國力亦獲教育局放生繼續認可改名營運。

《蘋果》不畏權貴，2016年踢爆橫洲發展的「官商鄉黑」黑幕。高官與鄉事派秘密「摸底」，政府因不願與鄉事派有正面衝突而大幅縮減發展規模；承接有關橫洲發展可行性研究的顧問公司奧雅納疑「偷雞」使用政府報告數據，助新世界集團入紙申請改劃用途。

大型公共基建項目同樣醜聞連連，2014年，《蘋果》的調查觸發政府和港鐵自爆高鐵嚴重超支延誤；2018年沙中綫工程被揭一系列醜聞，包括紅磡站剪鋼筋、土瓜灣站及會展站在工程期間周邊多幢樓宇及監測點沉降超標，港鐵及承建商都未有按規定停工，及後政府成立獨立調查委員會，指港鐵及承建商禮頓要為嚴重失誤負責。

反送中運動後，警權挾執法之名不斷膨脹，《蘋果》繼續調查多名警隊高層，揭發多人涉及物業僭建，其中助理處長陶輝的住所涉僭建天台屋、花園涉霸官地，與其妻涉無牌經營旅館；新界北總區高級警司韋華高、水警總區指揮官莊定賢等警隊高層亦涉僭建。

《國安法》年代，發生12港人逃亡台灣期間被中國海警截獲並扣押在深圳，《蘋果》憑飛行紀錄踢爆港府一早知情，兩度派出飛行服務隊直升機於快艇上空盤旋監察。

新聞機構由人民授權，擔當社會的監察者，在今日「三權合作」的晦暗時代下尤為重要。多年來，《蘋果》調查報道所揭發的問題或已正，或尚待改善，甚或被當權者無視；追求真相的道路就是漫長而艱辛，然而從不孤單。《蘋果》雖然今天倒下，但只要堅持尋找真相，不對不公義麻木，香港人總能迎來光明的一天。

感謝讀者多年來的信任，有緣再會。

《蘋果日報》調查組

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