網民前年8月發起旺角大遊行，晚上演變成警民衝突，9人事後被控非法集結等罪，審訊後全部定罪，分別判入更生中心、勞教中心以及監禁四至六個月。各人不滿定罪與判刑，提出上訴。有上訴人指無證據顯示被告一早在示威者行列內，不能排除他們在被捕的十字路口才走入馬路中；而且單純佔據路面，並不構成非法集結和破壞社會安寧。

上訴人包括韓明恩（22歲）、陳嘉汶（34歲）、伍兆銘（24歲）、蘇澄怡（22歲）、廖智峯（23歲）及方施陽（21歲）同被判監四個月。17歲蕭姓男生因非法集結和藏有攻擊性武器兩罪，判監6個月；17歲鄧姓男生判更生中心；陳駿霆（20歲）則判入勞教中心。其中方施陽今早表明放棄上訴，即時服刑。

代表蕭的大律師庭上指，蕭不否認當日在旺角彌敦道與亞皆老街交界被捕。雖然控方稱呈堂片段和截圖可看到蕭在示威者前排，惟蕭爭議控方的辯認質素，並指單以片段影像，不能排除蕭是在十字路口才走進示威人群中。

大狀又指，即使當時在場人士佔據路面，亦不足以構成破壞社會安寧。法官張慧玲質疑大狀說法，指當時佔據路面的人群「人多勢眾」、「阻住條路阻到車都行唔到，都唔算破壞社會安寧？係咪唔叫囂就唔算破壞社會安寧？」

大狀回應指，現場人士僅單純在馬路上，並無暴力行為，頂多只是阻街，不足以構成非法集結或破壞社會安寧。況且現場其他路人仍可在行人路通過，亦沒有人因示威者的行為被挑動情緒。至於他被搜出腰包內藏雷射筆，大狀指，並無證據指蕭曾使用該支雷射筆，亦無證據支持他知悉該支雷射筆能傷害他人。單以雷射筆作照射，不構成襲擊，故不能斷言雷射筆就是攻擊性武器。

律政司代表回應則稱，警方當日進行拘捕前，與最前排的示威者只有10多米的距離，並當場拘捕配有裝備的被告。裁判官單以示威者佔據馬路、大聲喝罵警方及有人以雷射筆照向警方防線，已足以支持非法集結的控罪。

鄧和廖的代表大律師陳詞則指，案中沒有證據基礎證明他們有共同目的作出控罪規限行為、或有意圖導致其他人害怕他們會破壞社會安寧。審訊明續。

【案件編號：HCMA372/20】

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