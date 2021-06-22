【本報訊】人稱「霸氣哥」的曾建峯去年5月1日獨自到沙田新城市廣場「和你Sing」，一日內兩度被票控違反限聚令，其中一案上月脫罪，另一案昨裁決。裁判官覃有方指曾與人群相距10米，並非身處聚集人群中，裁定他表面證供也不成立。覃官另指，警方當時可用其他法例拘捕同案持「大聲公」的被告，惟警方卻用限聚令拘控，令人覺得警方以限聚令為名控制群眾，有違限聚令防疫目的，裁定同案被告亦無罪釋放。

「霸氣哥」上月面對首宗審訊時，裁判官彭亮廷批評控方錯誤理解法律條文，援引錯誤控罪，質疑被告獨自一人「如何聚集呢？」終裁定罪脫。「霸氣哥」雖兩度脫罪，但仍感到憤怒及荒謬，他昨批評律政司在上一宗案脫罪後仍「咬住唔放」，為使人入罪無所不用其極，浪費公帑。

另一被告無罪釋放

裁判官覃有方昨指，警員指曾建峯（45歲）身邊曾出現五至六人，該五至六人與他時聚時散，聊天數句後分開；據警員觀察，曾與其他人群相距約10米。覃官認為曾並非身處聚集人群當中，且警員部份證供不肯定，裁定他表面證供不成立。

至於持揚聲器的次被告宋本浩（41歲），警員23232楊國康昨供稱，宋當時身處100至200人中，曾用揚聲器叫喊。其後宋不但沒理會警方警告，且「夾埋」身穿黄色反光衣的記者向警方防線推進，其間宋用揚聲器問警方其行為會否觸犯阻差辦公，楊截停宋並發出違反限聚令的罰款書。

楊又稱，穿黃色反光衣人士及宋身後一人亦違反限聚令，但沒向對方發出罰款通知書，惟他及後同意，宋身後的人僅是剛巧經過。楊在盤問下稱，因宋帶頭兼呼籲聚集，故優先處理他，否認對宋「睇唔順眼」才作票控。辯方指，穿黄色反光衣的人是記者，記者的工作是「邊度有事去到邊」，故他們當時一直拍攝宋，並隨宋走近警方防線，事前與宋根本沒溝通過，質疑楊說法過於激進。楊思忖片刻後同意辯方所指。

覃官指，沒證據顯示宋與衣着似是新聞工作者的人士行向警方防線前，雙方曾溝通，不能證明宋涉聚集。影片可見，警方當時的確有警告宋，惟宋沒理會才遭警方帶走。覃官指警方當時正處理商場內的社會事件，實可用其他法例拘捕宋；惟警方卻用限聚令拘控，令人以為警方以限聚令為名控制群眾，有違限聚令的防疫目的，裁定宋表證不成立，無罪釋放。

案件編號：STFS3、4/20