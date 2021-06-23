「蘋果日報慈善基金」（簡稱：「蘋果基金」）於1995年成立，為稅務局認可慈善機構。「蘋果基金」一直透過《蘋果日報》作橋樑，以匯聚廣大讀者的捐款。

願景 ：

藉著與時並進及優質的服務，使社會上的弱勢社群感受到愛與關懷，生活得以改善，生命顯出尊嚴。

使命 ：

1）「蘋果基金」轄下設有不同專戶，透過社會人士的捐款，協助有不同需要或遭遇突變的社群跨過困境。

2）透過撥款資助社會服務機構及慈善團體舉辦各類服務，滿足不同社群的需要及填補現有服務的不足。

價值觀 ：

1）秉持誠信

2）全人關懷

3）服務社會

信念 ：

生命因你變得好

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一直以來，本基金善款的一分一毫，是全數用於慈善用途，不會收取行政費。

本基金以不同途徑接收廣大市民的捐款，

- 用以長期接收及支援緊急及非緊急的有需要人士，包括遭遇突變的緊急援助家庭、需要殮葬的家庭、需要自費醫療費用的癌症及眼疾等病友、需要復康用品的殘疾人士、需要家居援助的家庭等。他們均為本基金的受惠個案／服務使用者，稱為「暖流之友」。

- 以不同類型的撥款專戶資助提供社區、長者、家庭、復康及青少年服務的社福機構及慈善團體，包括義工活動；節日送暖；節日為送飯長者加餸等。

- 每年透過舉辦「蘋果助學金計劃」，資助本港小學、中學及大學生在學習及課外活動上的費用，幫助健全的學生能夠努力向上，在學業方面尋求進步，亦幫助有特殊學習需要的學生能夠充份發展潛能，使他們成為社會上一個獨立而且有適應能力的人。

- 與外間機構合作舉辦「壹義工隊活動」，供上述受惠個案及社會大眾一起參與，達致角色轉化，由受助者變成助人者，回饋社會，積極人生，包括慈善步行籌款活動、慈善高爾夫球賽及慈善書畫展等。

讀者可集中在「免費專區」（網址：https://hk.appledaily.com/free/adfundhk）瀏覽。

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「蘋果日報慈善基金」在此感謝市民大眾支持！