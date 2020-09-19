游紹賢方嘉柏夠朋友｜「星運」系兩駒 周日雙龍出海

「星運」系馬主游紹賢同方嘉柏一向老友鬼鬼，兩人已認識多年，彼此有共同興趣，大家都很欣賞名車。

游紹賢本身更是著名賽車手，其實早在九十年代，游紹賢的爸爸游定柱，已經有馬交由方嘉柏的爸爸方祿麟訓練，雙方一直合作愉快，當中「星運爵士」更十捷兼贏過香港一哩錦標。

游紹賢現時個人養有的「星運明爵」、「星運子爵」同「星運男爵」以及團體馬「駿爵士」，全部交由方嘉柏訓練。

「駿爵士」今季在谷草開鑼日（9日）出賽，結果大熱倒灶，表現令人失望。

周日（20日）「星運明爵」及「星運子爵」將會上陣，練者當然希望這兩駒可以交出好成績，同老友游紹賢一同分享拉頭馬喜悅。

方嘉柏上季引入的「星運子爵」及「星運明爵」暫時仍未交出頭馬，不過「星運子爵」上季尾最後一役跑田草1600米入Q。

難得馬主游紹賢仍力撐方嘉柏，揼本以高價引人自購馬「星運男爵」。方嘉柏一定加把勁，希望兩匹「星運」系馬有好表現。

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