姚本輝關照｜越遲開齋越大鑊 郭能揸好部馬車先講

馬季跑咗四個賽馬日，一共上演36場賽事，潘頓、莫雷拉同田泰安三強鼎立，每人至今均贏出八場頭馬，三強嘅頭馬佔有率高達六成七。

捧場客當然開心，但其餘十幾位華將洋將就苦瓜咁口，大師傅之中仍有六人仲未開齋，越遲打開勝利之門，處境就越不利，日後只會更難得到支持，呢套馬圈潛規則，個個都清楚。

兩大外籍大師傅郭能同薛恩，最近幾期都係默默耕耘，今期（20日）巧合都被上屆冠軍練馬師姚本輝賞識，分別騎第五場「神駿馬車」同第十場「超級綠洲」，兩匹馬都係實力分子。

薛恩上季長駐香港，同輝哥合作次數只得三次，最叻只係騎「鑽飛鷹」兩度跑入季軍。

相反，郭能早喺十年前初次來港客串時，已同姚廐結緣，更一度係馬房首席殺手。

近季合作次數減少，上季練者以67Win歷史性首次稱王，僅得一場頭馬出自郭能手筆。

騎練今季首度合作嘅「神駿馬車」，上季由賀銘年三戰谷草都跑第五名，雖對頭馬未構成威脅，但次次有獎金。

今場賽前同「常感恩」、「嘉應之星」兩匹級際賽常客試閘，「神駿馬車」呢匹四班馬竟然並不處於下風，全程有前有後，只落後前兩駒兩個馬位過終點，姿勢亦唔吃力，似乎本身新季轉四歲，成熟進度更進一步。

今仗初戰田草1200米已有糊叫，既然倉主有人情味，有心扶郭能一把，騎者真係要好好把握。

撰文：林湛穎

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