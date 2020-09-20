玄來有機｜上賽形勢惡劣都近 賞心星博一博（唐碧霞）

即將踏入傳統的婚禮旺季，雖然今年受到新冠肺炎疫情的影響下，會對不少新人造成影響，但仍無損婚姻的定義。

婚姻的意義是為女生提供一個可遮風擋雨的家，即為「嫁」。

可惜事與願違，往往女生在「嫁」人後，才發現遇人不淑，因此想婚後幸福美滿，要留意自己會否擁有以下面相特徵。

「男重精神，女重氣血」：男女之間在看面相時會各有側重的地方；女生想要婚姻幸福便要氣血充足，我們可觀察嘴巴，若口形端正、嘴角上翹、唇紅齒白，為「仰月口」，主人樂觀開朗，婚後與丈夫相處融洽，可得到丈夫的愛護及尊重。

其次，「眼為君，眉為臣」：眉毛的好壞會影響一生的思維及性格。

女生若有「柳葉眉」為吉相，「柳葉眉」的眉型彎曲的幅度頗大，眉毛根根見底，像柳葉一樣呈弧型，象徵為人溫柔、心性善良。

即使人生遇到難關亦會不慌不忙地處理，婚後生活幸福，並能幫助丈夫處理好家庭事務。

今天（20日）有利屬豬、屬馬及屬狗的騎練，可留意以下騎練：韋達、雷神、田泰安、潘頓、羅富全、蔡約翰、郭能、蔡明紹、何澤堯、呂健威、容天鵬及蘇保羅。

沙田日馬頭場五班1650米泥地，方廐「賞心星」曾在草地兩次奪冠，泥地表現亦同樣出色。

上季總場次285，「賞心星」一出閘慢步速留後，出彎時舉棋不定，一出直路時騎師推騎力度不足，在最後200米才能望空，在如此惡劣的形勢下，只落敗三個馬位而回，今仗值得一博。

撰文：唐碧霞（洋名Yoki）

唐碧霞老師是一名命理師、司儀和節目主持，從十多歲起便醉心研究玄學命理，師承多位著名堪輿學家及隱世高人，對子平八字、面相及掌相等術數均甚有研究，尤其專門推算姻緣，期望把堪輿學生活化，讓社會大眾也能從中有所禆益。

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