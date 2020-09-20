二重彩推介｜兩場賽事一拖二 勁搏連捷機會絕不小

是日（20日）沙田馬場又有泥地賽舉行，兩場泥地賽都跑1650米。

翻查資料，方嘉柏是上季泥地一哩賽成績最好的練馬師，曾經贏得四Ｗin之多。

加上這位前冠軍練馬師近期手風大順，相信有望於泥地一哩交出好成績。

其中，第二場四班泥地1650米「兩全其美」有力突圍而出，這匹「宣戰」子嗣上季正是於同程打開勝利之門，而且完成時間亦相當快，相信回升四班一樣有競爭力。

拍賣馬「天天精彩」跑泥地一哩賽績佳；「雙天至尊」排靚位兼有莫雷拉之助，雙雙有望帶來威脅。

第十場二班草地1600米，新勝馬「勁搏」當然是理想馬膽，這匹由蔡約翰訓練的良駒出道以來未曾失Q，包括於開鑼日（6日）成功打開勝利之門。

這匹四歲馬方興未艾，連捷機會絕不小。

「超級綠洲」今季已熱身，狀態有進不能輕視；「翠湖飛鷹」上季尾大爆發，相信今季仍可維持升勢，兩駒皆宜作配。

第二場6兩全其美拖1天天精彩、3雙天至尊，單式一膽拖兩腳，共兩注

第十場10勁搏拖1超級綠洲、4 翠湖飛鷹，單式一膽拖兩腳，共兩注

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