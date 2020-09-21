從化馬場的魔力｜雙天至尊珠玉在前 呂健威嘗試再創傳奇

呂健威在暑期正式進駐從化，效果立竿見影，剛戰（20日）大勝的「雙天至尊」，就成為呂廐第一匹建功的從化兵。

今戰（23日）列陣第七場三班1200米的「傳奇」，於開鑼日（6日）出賽後，即被安排運往從化接受操練，短短一星期後又再運回香港，且看在這特別安排下，「傳奇」能否成為第二匹呂廐勝出的從化兵。

呂健威受訪時表示：「我在從化開倉，需要有一定的馬匹數目在該處接受訓練，將『傳奇』運到從化，一來有助提升狀態，二來可以湊夠數。」

「雖然停留日子較短，我仍希望此駒可以從中得到幫助。」

「『傳奇』上仗於強組跑第五，個別同場馬匹已經再出再贏，我對其表現當然滿意。」

「此駒以往經常跑1650米，不過最近幾仗跑至直路已乏力，因此惟有選擇角逐1200米，希望此駒能夠遇好形勢爭取佳績。」

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