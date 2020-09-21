馬會公佈四駒退役｜谷草開鑼戰配雷神大熱慘敗 行星夢不再追夢

今天（21日）下午馬會公佈有四駒退役，當中一匹今季曾上陣，為沈集成馬房的「行星夢」。

此匹五歲澳洲PPG（自購新馬）於谷草開鑼夜賽曾列陣第三班1200米，當時由莫雷拉策騎，被捧成2.9倍大熱下只跑第11名，賽後報告指出「行星夢」再一次於競賽期間發出異常呼吸聲，至今天宣佈退役。

「行星夢」在服役期間跑過12仗，曾獲3冠4亞，累積獎金353萬元。

羅富全馬房「兵貴神速」至今17戰贏過兩場，五歲德國馬自今年一月初出賽後便缺陣，傷患馬與高伯新馬房「合夥精神」及姚本輝馬房的「跑出輝煌」均齊齊除名，後兩駒屬處女馬。

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