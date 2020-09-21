日本騎師揚威加拿大 連續兩周贏一級賽

最近在加拿大多倫多活拜馬場，日本騎師表現出色，連續兩星期勝出一級賽。
首先在上周六（12日），在北美歷史最悠久的三歲馬一級賽，泥地2000米女皇碟。
結果由福元大輔所策騎的Mighty Heart以半冷馬（13倍）一放到底。
這匹三歲雄馬可謂馬如其名，雖然其中一目失明，但仍顯示出無比鬥心，輕鬆姿態，以7個半馬位之先衝線。
這是騎者首次角逐此賽事即能贏馬，而練馬師Josie Caroll更包辦馬房Q。
昨日（20日）另一場兩歲馬一級賽草地1600米Summer Stakes。
大熱門Gretzky the Great（2倍）在木村和士胯下，全程跟隨領放馬後，末段以強勁後上取勝，對日籍騎師來說可算是雙喜臨門。
-----------------------------
邊個話財不入急門？
需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！
邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。
新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！
貸款額全數過戶，絕無手續費。
立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS
推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)
須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：1140/2019
查詢及投訴熱線：3199 1199