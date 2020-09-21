日本騎師揚威加拿大 連續兩周贏一級賽

最近在加拿大多倫多活拜馬場，日本騎師表現出色，連續兩星期勝出一級賽。

首先在上周六（12日），在北美歷史最悠久的三歲馬一級賽，泥地2000米女皇碟。

結果由福元大輔所策騎的Mighty Heart以半冷馬（13倍）一放到底。

這匹三歲雄馬可謂馬如其名，雖然其中一目失明，但仍顯示出無比鬥心，輕鬆姿態，以7個半馬位之先衝線。

這是騎者首次角逐此賽事即能贏馬，而練馬師Josie Caroll更包辦馬房Q。

昨日（20日）另一場兩歲馬一級賽草地1600米Summer Stakes。

大熱門Gretzky the Great（2倍）在木村和士胯下，全程跟隨領放馬後，末段以強勁後上取勝，對日籍騎師來說可算是雙喜臨門。

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