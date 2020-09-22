新馬名字｜26駒從今名正言順 鄧詠琪念故友銘記知心

馬會最近再公佈一批為數26個的新馬名字，全屬今季進口E系列生力軍。

當中，少不了為馬迷所熟悉的馬主，他們皆沿用一貫養馬風格的名字，作為最新愛駒馬名。

如來自賽馬世家的女馬主鄧詠琪，過往曾養有一匹出色賽駒「魅力知己」，奪得2013年的一級賽香港經典盃。

皆已退役的「情投意合」、「魅力知己」、「志趣相投」，則是昔日她和故友鄭是鳳合夥持有的。

鄭是鳳離世多時，鄧詠琪現將最新一匹個人名下馬，命名「銘記知心」。

此名字跟鄭是鳳昔日所養的其中兩駒「銘記心中」、「銘記心頭」，可謂一脈相承，鄧詠琪心意盡在不言中。

她同時把「銘記知心」，交予一直跟自己有緊密合作的練馬師蔡約翰訓練。

另外，「劍」系話事人之一許坤華，名下新馬名為「劍在九天」，交由祖籍南非的苗禮德訓練。

「金剛」系資深馬主許晋奎，把轄下新馬命名「神逸金剛」，隸屬葉楚航馬房。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1140/2019

查詢及投訴熱線：3199 1199