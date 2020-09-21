葉楚航靚馬｜用田泰安一樣掂 其利斷金謀跨季三連捷

葉楚航上周三（16日）晚憑最佳拍檔潘頓策騎的「晉神」，賽前一直被視為大熱門，結果成功開齋。

可見葉楚航馬房配冠軍騎師，表現的確值得信賴。

除了潘頓以外，田泰安上季與航哥亦合作愉快，騎練合作取得兩冠五季的成績，當中兩Win正是出自列陣周三（23日）晚「其利斷金」身上。

要數到葉廐今季銀行馬，「其利斷金」必然是其中一匹。

這匹五歲新西蘭自購新馬上季熱身兩仗後，於國際騎師錦標賽抽到配莫雷拉上陣，最終跑第二名，表現明顯有進步。

此駒上季尾兩仗在田泰安胯下打疊贏谷草1650米，成為路程專家，人馬合作兩戰兩勝亦是最佳組合。

今季「其利斷金」仍在第四班出賽，以田泰安目前的強勁勢頭，周三（23日）晚季內初出有力爭取跨季三連捷，不妨支持。

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