徐雨石睇好｜嶺寶峯排檔改善 有望效法廐侶變身

徐雨石馬房今季成績不俗，暫時取得三Win，雖然剛周日（20日）未有頭馬進帳，但老馬如「佳運來」及「翠龍」都有好演出，值得讚賞。

周三（23日）徐廐出足八場，其中第三場「嶺寶峯」上仗受制沿途劣勢落敗而回，熱身一仗後今場檔位（5檔）改善，承接馬房旺勢，且看能否成功補中。

徐雨石受訪時說：「『嶺寶峯』上仗從外檔起步，沿途找不到遮擋，被迫走外叠望空蝕位，形勢相當差，因此敗陣。」

「此駒已屆六歲，雖然盛年漸過，可幸本身跑短途仍合發揮，加上評分已較高位時下調不少，如遇好形勢當具競爭力。」

「廐侶『箭神寶』今季首戰在劣勢下落敗，再出條件改善即補中。」

「我不會預料「嶺寶峰」會有同樣好形勢，不過仍希望此駒交出應有水準。」

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