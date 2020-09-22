其利斷金成長｜今場對手硬淨 蘇智恒：排得好位有利發揮

明晚（23日）快活谷賽事，角逐第六場四班1650米的葉廐「其利斷金」續配田泰安上陣。

此馬上季尾在這位毛里裘斯籍騎師胯下於同程取得連捷，人馬保持合作未敗。

「其利斷金」由翟國輝伉儷及蘇智恒共同擁有，翟國輝曾以領先團體經理人身份養過「精彩千里」（已退役），蘇智恒則曾與吳濤合養「心花怒放」（已退役）。

蘇智恒受訪時表示：「我請教過練馬師葉楚航，他認為『其利斷金』比上季更進步，騎開此馬的田泰安也有同感，認為馬兒今季大一歲後，比上季更成長。」

「我覺得『其利斷金』在第四班雖然要負重磅上陣，但牠的身型並非太單薄，相信可以應付。」

「賽前我都有做過功課，今場賽事形勢比較平均，又有新勝馬『鵲橋飛渡』及上季尾贏馬的『幸運飛彈』在陣，對手實力頗強。」

「我希望『其利斷金』能抽得好檔以增加勝算，結果排得4檔好位，有利發揮。」

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