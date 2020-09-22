美麗傳承復出｜慶典盃讓金鎗六十18磅 希斯口風偏保守

周日（27日）沙田賽事，焦點肯定落在三級賽1400米慶典盃身上。

兩屆馬王「美麗傳承」將與四歲三冠王 「金鎗六十」有正面交鋒，屆時必有一番龍爭虎鬥。

希斯今早（22日）接受訪問時直言，周日之戰對於年屆八歲的老馬「美麗傳承」來說是一場硬仗。

希斯說：「『美麗傳承』已連勝三屆慶典盃，我當然希望牠可以延續這個傳統，再次捧走這個盃賽冠軍。」

「周日是『美麗傳承』轉投我馬房首次出賽，牠目前健康良好，可算是寶刀未老，神態保持得精神奕奕。」

「只是牠今場要負133磅頂磅，需要讓『金鎗六十』18磅之多，對老馬『美麗傳承』來說，是一大考驗。」

「『美麗傳承』是香港兩屆馬王，在港已第六季服役，並累積逾一億港元的總獎金，非常難得。」

「很希望在我接手後，此駒仍可持續交出好成績，如果有機會進軍在港第19Win，當然最理想。」

「『美麗傳承』跑一哩最好，希望牠在1400米的慶典盃也可盡量跑得接近，目標是12月香港一哩錦標。」

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