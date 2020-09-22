霍利時供應三駒｜黎海榮獎金零雞蛋 隨我來有本錢

今季跑過五次賽事，仍有六位騎師未開齋，當中包括黎海榮。

呢位資深華將更連一蚊獎金都未收過，12匹座騎皆不入前五名。

周三（23日）谷戰，榮仔共有四匹座騎，當中他獲得霍利時信任，出策此馬房三駒。

其中，「隨我來」和「偉大勝利」皆曾勝今戰路程，騎者可望爭取到獎金名次，作出零的突破。

第三場四班1000米「隨我來」，上季排一檔贏過C加3同程，轉時廐操好才出，今仗再次抽到此檔位，絕對有出冷本錢。

第四場三班1650米「偉大勝利」，六戰同程獲冠亞季各一，路程首本，轉馬房後初次重返勝途，必見真章。

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