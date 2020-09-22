扎西德勒唔綁脷｜韋達訓練前摩廐馬出色 巴度幫手省招牌

明晚（23日）谷戰第四場三班1650米「扎西德勒」，過去在摩廐14戰共獲兩亞五季成績，經常力拼僅敗而未能出頭。

上季結束後大摩在港退休散倉，「扎西德勒」轉投韋達馬房。

從過往紀錄看，韋達接手摩廐馬十分急進，上季「志在四方」及「會長之星」轉倉首戰改動配件即贏。

剛周日（20日）「玖寶」轉倉首戰除綁脷而初戴交叉鼻箍即入Q。

韋達在晨課親力親為教馬，深明用邊種配件最適合，因此練者成功絕非僥倖。

「扎西德勒」試勻大細閘兼頻頻拍跳力磨，狀態已谷起，休出有新鮮感，因此跑1650米並不嫌短。

今仗除綁脷上陣相信必有幫助，強配巴度務求為此駒打開在港勝門兼省靚馬房招牌。

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