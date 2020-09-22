雷神盛世｜策騎美麗系兩大惡馬 莫雷拉成個天使咁款

莫雷拉剛周日（20日）狂掃六Win，氣勢如虹。

明晚（23日）谷戰，其座騎仍具惡氣，他有望連場數糊再做主角。

今早（22日）雷神接受訪問時透露，兩匹「美麗」系座騎「美麗天使」及「美麗掌聲」均有備而來，都是他的頭馬希望。

出戰第五場四班1800米的「美麗天使」為本地拍賣馬，上季田草1800米開齋，今次轉谷草作賽，騎者認為此匹東廐馬有力取得跨季孖寶。

莫雷拉表示：「『美麗天使』晨課給予我的感覺良好，馬兒比上季更有進步，現已具備勇銳的狀態迎接今次賽事。」

「今仗排4檔理想，只要牠跑回上季尾贏馬的水準，仍具濃厚的勝望，何況谷草的對手普遍沒有沙田般強，我對牠今戰有把握。」

「這匹馬性格和脾氣均佳，只要牠的馬身更為養壯，有力繼續挑戰更高班次。」

另外，在第八場二班1200米賽事中，「美麗」系兵分兩路，派出「美麗掌聲」及「美麗友盈」應戰，莫雷拉為前駒操刀。

「美麗掌聲」初跑谷草1200米，而且抽得10檔頗有難度，但雷神似乎不太擔心。

莫雷拉說：「『美麗掌聲』初跑谷草1200米，能否勝任，真是要跑過才知，沒有人可以肯定，但看牠的腳法及跑法，問題應不大。」

「谷草的競爭沒有沙田般強，而且『美麗掌聲』本身有點速度，谷草應難不倒牠。」

「今仗排檔不太好，我暫時未與蔡約翰研究戰略，我認為此馬有實力，可克服外檔的難題。」

對於剛周日取得六捷，莫雷拉表示這有助提升自信心，因為現時仍屬季初階段，已成功一日六捷，十分難得，並渴望保持旺勢下去，繼續贏馬保持領先地位。

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