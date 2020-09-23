馬兒開齋｜扎西德勒拉倉初出即勝 韋達又贏前摩廐馬

練馬師贏來投馬以苗禮德最著名，韋達也不失禮，他專贏前摩廐（已結業）馬，當中包括在這晚（23日）谷戰第四場由巴度贏三班一哩開齋的「扎西德勒」。

韋達上季首度從練，已勝出多匹自摩廐來投之馬，如「志在四方」、「得勝駒」、「會長之星」等，如今新增「扎西德勒」更顯其功架。

須知這匹六歲澳洲自購馬之前在港20戰全負，本身過去由丁廐或摩廐訓練時，都只以亞軍為最佳出賽成績。

今場轉廐初出，「扎西德勒」重投之前一策跑包尾的巴度胯下，沿途前置跑主動，直路從外叠望空甫發力，即以勁勢拋離所有對手直奔終點，贏馬姿態輕鬆，本身表現恍如脫胎換骨。

「扎西德勒」爆10倍冷門打破本身在港齋缽，亦助首做全季公司騎師的巴度打開今季夜賽勝門。

「扎西德勒」馬主有趣愉快團體初嚐勝果，且與韋達擦出合作火花，後者亦告季內首勝谷草。

這次同時是巴度與韋達季內首度攜手建功。

第四場第二至四名依次是「南莊加寶」、「勞動創造」及「幸福老撾」。

韋達賽後表示 「扎西德勒」 來投時健康理想，本身是有實力的，他自己也很驚訝為何馬兒這樣遲才開齋。

他又謂馬兒今仗季內初出， 充滿新鮮感， 因此跑原本嫌短的1650米，仍可順利取勝， 並指牠今場狀態未十足，跑後應可更進一步，將安排牠乘勇出擊。

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