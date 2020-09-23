R5即場賠率啟示｜美麗天使投注增幅好大 醉醒神票數硬淨

第五場四班1800米：「美麗天使」昨日（22日）開飛到現時大熱3.5倍，位置都「醉醒神」取代咗成為大熱1.3倍，投注金額增幅好大。

而呢匹雷神座騎票數就話畀大家知，應該係佢今晚（23日）最有贏馬機會一駒。

隔晚位置飛，「睡眠攻略」一直都係大熱，中午開飛1.1倍都令人幾驚訝，晚上7點回到1.8倍，去到凌晨12點就1.6倍，當時「美麗天使」嘅位置係有2倍。

「睡眠攻略」當然又係一匹失敗自購馬，70分减到現時44分都未入過三甲，跑1800米從未好過，點計都冇冠軍相，但隔晚位置大熱兼現時只得7.1倍獨贏，信心可來，唔明！

「金如意」轉倉（蘇轉方）初出，強配潘頓跑贏馬路程，轉上從化操練見有起色，八歲老馬要在季初拼搏，隔夜去到現時W飛都好硬淨，4.8至5.1倍係有信心博呢鋪。

「醉醒神」係另一匹票數硬淨馬匹，昨日開飛5.6倍W到現時4.7倍，田草1400米路短熱身後返谷草贏馬路程，正常安排下有飛反映配合，今晚呢對騎練合作五駒，就算早段冇手影都要跟進。

史卓豐已起孖，座騎「紅麗舍」由17倍落到12倍。

提供：6美麗天使、5醉醒神、8金如意、11活力寶駒

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