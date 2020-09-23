喜盈寶加程｜龍王在港唯一現役子嗣 跑三班賽綽綽有餘

洋名Peter的「喜」系主要馬主羅建生養馬多年，連埋佢嘅仔女，家族前前後後養過廿幾匹馬。

最出名的當然係「喜勁寶」，於2002至2003年度馬季贏晒三冠短途系列，當季仲做埋本港馬王。

上周三（16日）Peter女兒羅詠賢名下的「喜勝駒」大熱贏谷草，今期（23日）Peter自己有第四場「喜盈寶」出賽，佢隨時係囡囡威完，輪到自己揚威谷中。

「喜盈寶」早前於谷草開鑼（9日）夜賽初試啼聲，出戰1200米跑第七，由入直路前落後八個多馬位追到輸四個馬位衝線，末段走勢絕對唔差。

嚴格嚟講上仗路程嫌短，呢隻四歲自購馬於澳洲贏1400米，同埋於1600米兩度上名，開氣後今次增程跑1650米啱晒發揮。

話晒「喜盈寶」老竇係日本一代馬王兼兩屆香港短途錦標盟主「龍王」，亦係後駒在港現役唯一後裔，有咁強DNA，「喜盈寶」於第三班點會留得住。

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