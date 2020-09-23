夜馬賽果｜前六場開一半12號Win 捉金皇破年半頭馬荒

每場賽事通常都有12號馬，而且常是全場負磅最輕一駒，勝出機會及賠率則因馬而異。

今晚（23日）已舉行了六場谷草夜賽，12號馬打造近年代表作，先有同由何澤堯主轡的頭場「威紫荊」（徐廐）及第二場平頭冠軍之一「陽明亮亮」（呂廐），包辦第一口孖寶。

繼而有第六場四班一哩「捉金皇」（方廐），在另一華將楊明綸胯下後上掄元，成為整晚第三匹12號頭馬。

全晚僅第一、二、五、六、七、八場有12號馬，如今已有三匹贏出，可謂氣勢如虹。

五歲澳洲自購新馬「捉金皇」去年3月底由何澤堯，贏谷夜C加3欄四班一哩開齋。

「捉金皇」如今夥拍楊明綸在同欄同班同程重響勝鼓，事隔一年半，亦成為楊明綸季內首匹夜賽頭馬。

方嘉柏是夜未完場已起孖（另一Win來自第二場另一平頭冠軍「駿爵士」），今季增至齊頭10Win，再擴大榜首優勢，拋離排第二的呂健威五場頭馬。

賽後他說：「『捉金皇』上賽追得很好，今場雖然升班對手增強，但負輕磅排1檔有利。」

「楊明綸發揮出色，把握1檔的優勢，替馬匹勝出頭馬。」

第六場第二至四名順序為「鵲橋飛渡」、「其利斷金」及「贏科超影」。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1140/2019

查詢及投訴熱線：3199 1199