R4即場賠率啟示｜南莊加寶獨贏猛落飛 冷門留意喜盈寶

第四場三班1650米：第一隻品提就一定係「偉大勝利」，相信都冇乜人估到呢隻馬起昨日（22日）講緊大約680萬位置飛投注金額裏面。

「偉大勝利」嘅位置票數佔咗約40%，中午至到六點都企硬1.1倍，七點回到1.8倍，但凌晨12點再落到1.5倍，好重早飛，現時回到3倍仲好，有啲分頭。

季初首戰谷草1200米路短後上以全組第二快22.94秒跑第六以收熱身之效，今仗跑贏馬路程，博呢對冷門騎練取得今季首勝，W飛都有少少落由昨日12倍落到現時11倍，少注W，大注P啦！

「南莊加寶」現時係位置變成次熱1.9倍，W都由昨日最高9.5倍輕輕落到現時5.8倍，上場見習生跑同程以全場最快22.83秒跑第5都走晒光，今仗強配賀銘年兼排到黄金1檔，博W博呢隻。

賀銘年今晚同徐雨石合作四匹，如今晚第一匹合作馬「電訊火箭」跑第四名。

「一舖成名」6.1倍W，1.9倍P，又一匹雷神座騎熱唔透，唔夠信心。

「幸福老撾」9.3倍W，4.3倍P，「勞動創造」5.1倍W，1.5倍P，呢兩匹暫時嘅票數又係唔夠信心。

「勞動創造」騎師何澤堯暫時成績兩冠一季。

冷門要留意「喜盈寶」，上場140倍跑谷草1200米短途冇人留意，沿途包尾脫節，但直路慢不經意追個第七走晒光。

今仗增程跑1650米博你唔信，但睇隔夜飛十零倍就已有墊底飛，現時由昨日最高19倍W已落到15倍，位置4.7倍冷味十足，又係史卓豐座騎呀，一係贏晒，一係就輸晒嗰隻啦！

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