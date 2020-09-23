潘頓連輸兩日｜12號馬奇妙谷夜 楊韋騎練各自一個孖

這晚（23日）谷草大吹冷風，第七場三班1200米繼續由全場次冷之「奇妙星」掄元，單Win及組合獨贏A3分別派372.5及29元，亦成為今晚第四匹10倍以上頭馬。

這匹韋達馬房五歲澳洲自購馬，上季在港初出跑谷草1200米時曾與「舞士精神」串Q，奈何之後表現一直欠穩。

今季此駒在上周三（16日）熱身後，今仗換楊明綸出冷得手，亦是全晚第四隻12號頭馬。

其中，何澤堯頭兩場連勝「威紫荊」及「陽明亮亮」，其師兄弟楊明綸則於第六、七場連贏「捉金皇」及「奇妙星」，兩大華將各自炮製一口12號馬孖寶，成為一時佳話。

楊明綸說：「今季開局成績不錯，希望可以一路保持下去。正如我之前講過，上季的低潮是我人生最好一堂課，現在我會盡力做好本份，力求進步。」

「我只能決定自己付出多少努力，回報如何並不能夠控制，況且今次成績好，後面尚有80多次賽事，在馬圈無論如何計劃，永遠都趕不上變化，只能夠做好自己。」

「今戰我憑『捉金皇』替方嘉柏贏馬，其實我一直很感激他對我的支持，能夠助他取得頭馬實在太好了。」

「至於『奇妙星』，以往都曾在陣上近過，有一定的實力，韋達賽前沒有特別給予策騎指示，只讓我自由發揮，很開心我做對了事情，令到馬匹可以順利勝出。」

韋達今晚贏第四場「扎西德勒」；至於楊明綸亦勝出第六場「捉金皇」，騎練二人齊告起孖，尤其騎者更是近兩季以來首次單日兩捷，可喜可賀。

賽後韋達說：「『奇妙星』 在晨課表現得很好，上季初出一仗及其中有一場跑第二也演出得很好， 可惜此馬過往只在晨課中見靚，陣上卻跑不出好表現。」

「可能由於上周已跑過一仗，狀態已操起 ，加上今仗負輕磅，故此成功爆出冷門。」

「精彩勇士」（希廐）上仗在潘頓胯下贏馬，今仗人馬再接再厲，可惜直路走勢轉弱，僅以第六名完成賽事。

由於潘頓尾場沒有座騎，故連同剛周日（20日），潘頓一連兩個賽日食白果，是他自2017年10月至今首現同類情況，可謂黑氣未除。

第七場二至四名依次為「獎金大王」、「金鷹翱翔」及「加州得迅」。

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