R1即場賠率啟示｜明德之星有墊底飛 輕磅可以做膽

第一場五班1800米：截至今日（23日）傍晚時份，獨贏總投注金額約850萬，大熱門依然係「賞心星」。

雖然昨日（22日）中午開飛後首2小時係「明德之星」大熱，但係到2點後，「賞心星」已由開飛5.7倍落到4倍變大熱就熱現時，3.9倍W佔總投注25%，位置2.1倍，睇票數就反映有心出擊，但始終係低班馬又要負重磅，太熱反而係冇直搏率，細W大P。

昨日一開飛，WP都係「明德之星」大熱，3.7倍W，1.7倍P，雖然好快大熱地位被「賞心星」取代，但佢嘅WP票數依然係有相當支持，墊晒底啦！

現時回到5.3倍W，1.7倍P大熱，反而抵博，話晒輕磅嘛，如果臨場輕輕落到4倍零就似樣，用佢做膽。

練馬師鄭俊偉出3隻，最熱係「如沐春風」，5.8倍W好硬淨，田草熱身後，薛恩換田泰安跑贏馬路程，睇埋票數就知想搏殺啦，大家不紡考慮5搭11正Q同位置Q玩吓。

鄭俊偉另一匹馬「家家勝意」，又一失敗自購馬，71分减到現時37分，長途馬，未熱身，用薛恩，又重磅，但票數蠢蠢慾動，由昨日最高10倍，靜靜雞落到現時6.6倍，2.2倍位置，如對騎師有信心就俾一票佢囉！

「醉開心」用莫雷拉有16倍W，4.2倍P，太冷唔似喎！

提供：11 明德之星、5如沐春風、1賞心星、2家家勝意

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