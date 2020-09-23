潘頓大脫腳｜濃有臨尾一騎即有 史卓豐季內首度起孖

谷中今晚（23日）跑罷第三場賽事，已有兩位騎師起孖，情況罕見。

第三場四班1000米跑到末段，復由史卓豐策騎的「濃有」（文家良馬房）後上突圍，單Win及組合獨贏A3分別派117.5及32.5元。

五歲澳洲自購新馬「濃有」自上季中取得首場頭馬後，至今已跨季連續七仗跑入前四名，表現忠心穩健。

史卓豐第二場策騎大熱門「駿爵士」與何澤堯之「陽明亮亮」鬥至平頭，後者亦憑「威紫荊」勝出頭場賽事，故兩位騎師均已宣告起孖，且同屬季內首次同類情況。

至於是賽大熱門「南莊之歌」（潘頓策騎）起步慢閘，敗象早呈，結果以第六名完成比賽。

第三場二至四名依次為「過河勁卒」、「管得掂」及「南區寶」。

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