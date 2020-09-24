第二場平頭冠軍｜決勝相又有駿爵士份 陽明亮亮都係頭馬

開季未夠一個月，今晚（23日）谷草出現今季首對平頭冠軍馬，此乃於第二場四班1200米影相不分軒輊之「駿爵士」及「陽明亮亮」。

牠們分別是全場最熱及第三熱門，依次受訓於方嘉柏及呂健威馬房（成績表頭兩位），順序由史卓豐及何澤堯策騎。

「駿爵士」早在6月3日谷夜第六場四班1000米，是一幅充滿爭議性之終點圖的主角之一，結果牠當時影相不敵「南區寶」屈居亞軍。

此駒翌仗隨即補中開齋，再出增添一席亞軍，就此完成首季服役。

「駿爵士」於9月9日今季首次谷戰復出，結果大熱倒灶。

賽後方嘉柏向競賽小組表示注意到此駒舌頭後移，因此將讓「駿爵士」於晨課時綁上繫舌帶，以讓牠在日後出賽時使用此配備。

結果「駿爵士」今夜匆出仍是大熱門，本身首度綁脷跑，末段從中疊展開強烈衝刺，一度突圍而出，臨尾卻有「陽明亮亮」從外欄如飛殺上，兩駒鬥到叮噹馬頭衝線。

馬會經過長達數分鐘的影相判決，裁定「駿爵士」及「陽明亮亮」成為平頭冠軍。

訓練「駿爵士」的方嘉柏連續贏到第六次賽事，今季仍未斷纜，至於「陽明亮亮」騎師何澤堯連同頭場爆冷贏「威紫荊」（徐廐），自製一口12號馬孖寶並包辦整晚首口孖寶，可謂頭威頭勢。

第二場第三、四名分別為「惜多福」及「電訊火箭」，二、三、四重彩均有兩瓣派彩。

方嘉柏賽後表示最初以為「駿爵士」又再一次影輸，好像之前曾經影輸給「南區寶」該役般屈居亞軍，幸而今次幸運可獲平頭冠軍，自己感到非常開心。

他又謂事實證明自己判斷正確，今仗「駿爵士」綁脷跑，結果順利取勝 ，往後將部署馬兒主攻快活谷。

呂健威則稱「陽明亮亮」去完從化後情緒比前放鬆，今場排4檔好跑，怎料出閘慢一慢，幸好馬兒保持上佳的走勢，自己很開心牠能成為平頭冠軍馬。

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