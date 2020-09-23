周俊樂破天荒｜20歲新秀臨完場首勝谷戰 君達星累積六捷

華將這夜（23日）揚威谷中，原本已有何澤堯及楊明綸各自包辦一口12號馬孖寶，合共勝出整晚一半賽事。

臨完場再有他們的小師弟周俊樂爆冷贏丁廐「君達星」，從而錄得個人谷草第一Win。

年僅20歲的周俊樂實際於上季夜馬煞科日（7月15日），才首度出賽谷中，當時他無馬贏。

這位受讓十磅見習騎師在今晚開場前，季內跑了五次谷草全負零上名，演出麻麻。

周俊樂這夜再戰谷中，首三駒同樣零入圍，直到最尾一駒第八場二班1200米「君達星」卻大發神威。

此駒負123磅從11檔起步沿途前置，末段從外叠加速一攻而破，爆出11倍冷Win。

六歲紐國自購新馬「君達星」上季大爆發，先後四次攻下谷草1200米，並由第四班贏至第二班。

「君達星」上賽季內初出在波健士胯下敗走田草1200米，今趟回師強項即以無敵姿態重開勝門，服役頭馬增至六場，當中近五場都在谷夜1200米勝出，本身性能及實力可見一斑。

第八場第二至四名分別是「金鼓齊鳴」、「加州雷電」及「美麗掌聲」。

此外，丁冠豪季內暫兩次贏馬俱於谷草，泥地及田草皆未開糊。

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