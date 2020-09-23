R8即場賠率啟示｜12號馬旺到爆 好運過關後大幅跌票

第八場三班1200米：今晚（23日）其中一匹全熱門就是今場台柱「加州雷電」，由昨日（22日）開飛1.5倍W，1倍位置，熱到現時2.8倍W，位置依然得1.9倍，佔現時W總投注金額近40%。睇飛就無懼升二班跑，篤定連捷嘅話，做膽啦。

今場次熱就數到「大紅包」，現時10倍W都有啲飛落，昨日最高係13倍，位置2.5倍係似有三甲咁款。

「美麗掌聲」初跑谷草，昨晚10倍W，就算現時落到9.2倍都談不上有信心，位置冷到3.3倍，邊有咁着數呀？

「豹子頭」跑草地，現時只得18倍W係比預期熱咗好多，50倍都唔過份，睇番昨日票數，開飛後大約一小時，曾經只得4.4倍，跟手就回飛係正常嘅，不過都似有啲嘢。

「君達星」，「禾道駒」用見習生减磅跑首本路程都係冇飛嘅。

「君達星」就似有信心啲，由昨日最高20倍落到現時18倍，5.1倍P，位置穩陣啲咁囉。

12號馬今夜已四捷，所以「好運」由17倍過關後落到4倍大熱。

楊明綸起咗孖，座騎「團結精神」16倍落到10倍。

提供：7加州雷電、3大紅包、1君達星、8公証福將

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