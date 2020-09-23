R7即場賠率啟示｜精彩勇士一枝獨秀 傳奇位置有啲冷味

第七場三班1200米：「精彩勇士」WP票數一枝獨秀，2.9倍W，1.6倍P，佔總投注金額起過30%，大幅拋離次熱門一倍多。

票數硬淨係希斯出擊手法重要一環，質新當起一出即勝，今仗連捷應冇難度，穩膽是也。

次熱雷神座騎「加州得迅」，現時4.6倍W，2.1倍P反映信心不大，不過同隔夜尾段時份最高6.5倍W嚟講算落咗些少，可能怕咗「精彩勇士」啩。

「無限商機」WP票數有異動，昨日開飛10倍落到現時得5.5倍，位置更加變成大熱1.4倍，似有心搏殺。

上場略嫌放得太快，希望騎師可以吸取上仗經驗，今仗跑得有分串啲就有機，博2＋10呢條次熱Q，現時有8倍。

「傳奇」上仗強組田草1400米（9號場次）跑第五超水準，同場頭馬「勁搏」已連捷，第三名「佳運來」再出僅敗，連跑第九嘅「天池怪俠」都在剛周日（20日）爆冷勝出。

現時22倍W未算話有信心，但位置5.1倍係有點墊底飛，有啲冷味，可以博2＋8＋10呢條單T，現時有37倍。

提供：2精彩勇士、10無限商機、8傳奇、4美麗躍動

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