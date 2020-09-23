玄來有機｜潘明輝今期旺相 幸運飛彈再下一城（唐碧霞）

每次為客人看風水的時候，筆者均要仔細量度大門、窗戶、屋內的方位，陽宅風水座向分為二十四山，每一個座向為15度。

是次想與大家分享家中大門需要特別注意的地方，首先大門不能對洗手間，容易引起家中人丁患上腎、膀胱、泌尿系統及生殖系統等疾病。

化解方法：最佳方法為更改洗手間門的位置，若未能更改門的位置，可放置屏風或加布簾以作遮擋。

此外，在洗手間門外左右位置分別擺放植物作化解亦可。

其次是大門對廚房，「開門見灶」為極凶之象，此風水會引起家中成員出現生病、爭吵、破財等問題，更甚的是會導致男主人發生婚外情，故必須要特別注意。

化解方法與對洗手間門大致相同，廚房及大門不同的方位也會有相應的問題，不能在此一一列舉。

然而問題嚴重若有需要可請教專業的風水師，親臨到家中因應實際情況佈陣。

今期（23日）有利屬猴、屬牛及屬雞的騎練，可留意以下騎練：高伯新、姚本輝、文家良、黃俊、苗禮德、鄭俊偉、告東尼、蘇偉賢及潘明輝。

第六場四班1650米，「幸運飛彈」今仗再次與運氣不俗的潘明輝合作，上仗在最後的400米跑出了最快末段時間取勝，贏了亞軍一個馬位，表現出色。

此駒同程曾出賽三次，奪得一冠一亞一殿軍，本身越來越進步，再配合2檔出閘及人馬相當合拍的潘明輝，有望再下一城。

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