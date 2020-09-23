慶典盃｜身處世紀之戰 史卓豐強調自己不是陪跑

季內首項分級賽將於星期日（27日）沙田馬場上演，主角1400米三級賽慶典盃有11駒列陣，當中包括兩屆馬王「美麗傳承」、上季四歲三冠王「金鎗六十」、今年獅子山錦標三級賽盟主「嘉應之星」等。

「美麗傳承」初會「金鎗六十」被喻為世紀之戰，惟「嘉應之星」上季曾兩度跟「美麗傳承」在分級賽串Q，亦曾於上季初馬會一哩錦標早過後駒衝線跑第二。

加上本身在今年獅子山錦標一役，氣走應屆冠軍一哩賽王者「川河尊駒」掄元，「嘉應之星」賽績可謂毫不失禮。

對於「嘉應之星」，其周日戰友史卓豐信心十足地表示：「慶典盃是一項三級賽，參賽馬匹必定具備相當實力，而牠是匹高質素的賽駒。」

「馬兒每次出賽都拼盡全力，這可說是毫無懸念，對手必須交出最佳表現才有望擊敗牠。」

「『嘉應之星』勝在主動，牠前速快，慣常居前競跑，在陣上總是全力以赴。」

「所以即使牠今仗將與兩匹佳駟對壘，但憑本身實力仍有力一爭。」

「牠較『美麗傳承』年輕，而『美麗傳承』已漸漸年長，期望馬兒能夠接棒並續創佳績，日後問鼎各項一級大賽。」

「馬兒試閘時（9月8日1200米泥閘跑第二）感覺良好，與上季勝出獅子山錦標前的表現相若，而且我認為牠其實不太喜歡跑泥地，所以今次試閘的表現實在令人相當滿意。」

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