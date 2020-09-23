R6即場賠率啟示｜幸運飛彈堅過石堅 3揀1玩A1都好穩陣

第六場四班1650米：「幸運飛彈」可算係今戰（23日）票數最堅一駒，獨贏由昨日（22日）開飛熱到現時2.8倍，佔現時W投注金額30%，好硬淨。

其位置仲堅，開飛係「其利斷金」大熱1.1倍，但去到下午5點，已大注買即時變成1.1倍，將「其利斷金」打上1.8倍。

去到凌晨12點，「幸運飛彈」嘅位置係1倍。

現時位置投注金額相比昨日多咗3倍底下，「幸運飛彈」位置依然好熱得1.5倍。睇飛就信心爆棚，輕磅, 好檔，試閘靚，W得，二重彩穩膽，而A1（1.9倍）都好穩陣。

其實次熱「其利斷金」WP票數都唔弱，現時都只係5.3倍W，2.3倍P，反映係有信心，只不過係「幸運飛彈」票數比佢更勁，似乎呢條3＋9大熱Q都幾穩陣，現時只得7倍大熱，反而位置Q有3.1倍又幾唔錯喎！

「鵲橋飛渡」上場跑同程飛到馬到食到應，現時票數就中規中矩，14倍W，3.2倍P，不過同場應有其他放頭馬同佢同一跑法，加上食飽過後就應該麻麻。

「雷公鑿」昨日開飛4.5倍算係有飛，不過唔夠一小時就已回飛回到6至7倍，現時更冷到7.8倍，2.5倍P就明顯冇信心。

「捉金皇」排黃金1檔兼輕磅，所以都有啲飛落由昨日最高11倍落到現時7.4倍，2.3倍位置飛都唔弱。

大冷門「火箭砲」由100倍落到過關後83倍。

提供：9幸運飛彈、3其利斷金、12捉金皇、4陽明高高

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