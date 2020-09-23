二重彩推介｜牛精大哥排1檔擔正 美麗躍動左右大局

今晚（23日）谷草夜賽，將於C加3跑道舉行。

全晚共有三場1200米賽事，今次與大家分享一項數據。

近三季谷草C加3跑道的1200米，只得一個檔位勝出率達三成，這就是第1檔。

數據相當極端，用一枝獨秀去形容，絕不為過，選擇心水時，值得多加留意。

而第二場四班1200米，「牛精大哥」抽得黃金1檔可予看好。

這匹五歲馬今季跑過一場谷草1200米，當時排在偏外的第9檔起步，導致演出未算太好。

熱身後出戰相同路程，今次抽到最內檔起步兼用周俊樂減十磅，相信對這匹前置型賽駒有好大幫助。

另外，「電訊火箭」季內兩戰皆闖入獎金名次，有佳態支持可以一爭。

「陽明亮亮」演出準繩，亦不容輕視。

第七場三班1200米，「美麗躍動」值得做膽。

此駒上季於同程開齋，今回用陳嘉熙減七磅之餘，還有第1檔之利，可以突圍而出。

「加州得迅」質高及強配莫雷拉，就算負頂磅也不能低估。

「金鷹翱翔」及「無限商機」季內均已熱身，同樣有力爭入前列。

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