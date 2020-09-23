馬會CEO推介｜尾場快馬眾多 君達星三甲機會大

馬會CEO應家柏在其網誌說，周三（23日）晚跑馬地上演八場賽事。

其中，第八場二班1200米，預期一眾快馬包括「君達星」、「豹子頭」、「美麗友盈」、「金鼓齊鳴」及「團結精神」將會搶前，早段步速會偏快。

今仗繼續莫雷拉策騎「美麗掌聲」回師1200米角逐，出閘後此駒會移入佔取「加州雷電」外側位置，以盡可能避免蝕位競跑。

「團結精神」及「加州雷電」均排得好檔，兩駒近態亦佳。

當中，「團結精神」早前（13日）於二班田草1000米實力較強組別僅以短馬頭落敗，跑獲第二名。

而「加州雷電」則延續上季尾的強勢，兩周前（9日）季內初出即攻下三班谷草1200米。

預期賽事步速適合「加州雷電」發揮，今次繼續由田泰安策駒出戰首本路程，其爭勝及三甲機會依然相當樂觀。

「君達星」本月初（6日）已於沙田上陣，現已具備一定的作戰狀態，此駒至今谷草六戰四勝，今次重返跑馬地上陣。

3月18日「君達星」角逐此程，在C加3跑道、加上11檔起步，仍能取得頭馬。

其練馬師丁冠豪今仗選擇安排，由受讓十磅見習騎師周俊樂執韁。

此駒今次排11檔，取勝當然有難度，但應家柏認為牠至少具三甲機會，「團結精神」及「金鼓齊鳴」亦可加入考慮。

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