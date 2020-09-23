盧楚鏘愛駒｜潘明輝執熱煎堆 活力寶駒輕磅乘勝追擊

洋名Colin的盧楚鏘是位資深馬主，由90年代開始養馬，當年有「順意」在大摩馬房（已解散）贏過三場賽事。

及後賀賢開倉就一直支持至今，Colin養馬多年先後養過十多駒。

Colin名下最經典一駒是由賀賢訓練的「喜寶駒」，於14年贏三級賽國慶盃，還有四捷馬「愛寶駒」都屬賀廐。

現役馬中，除上季到港的「緻寶駒」，還有在9月13日開齋的「活力寶駒」，後駒隔不足兩周便於今晚（23日）谷草再跑。

年屆六歲的「活力寶駒」，競賽生涯差不多完，賀賢計劃安排此駒跑多一、兩場就退役，所以趁馬弗盡搏不保留。

「活力寶駒」跑到第四季，服役第25場，今季終於打開勝利之門，雖然只贏五班賽，但本身過往跑四班賽也曾入位。

今仗回師第四班，因贏馬拍檔潘頓造磅不成，賀賢隨即安排徒弟潘明輝接手，孭超輕磅113磅上陣。

此駒過去兩戰谷草1800米獲一亞一殿，如今排好檔（2檔）起步，連運氣都有埋，贏開再贏絕不為奇。

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