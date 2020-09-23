R3即場賠率啟示｜濃有同程百分百上名 組合獨贏買A3

第三場四班1000米：講吓位置飛，昨日（22日）開飛早段，「南區寶」最熱試過1倍，但好快回飛。

去到晚上七點已回到3倍，現時3.5倍，獨贏就10倍，係冇乜信心可言。

昨日晚上七點開始，「大當家」位置開始落飛，由2.5倍落到1.8倍，去到現時進一步落到1.3倍，而W亦只得3.6倍。

熱係熱咗啲，但票數就話俾你聽好大信心，上季尾跑同程兩出兩第2，話晒都係80分自購馬，現時43分應可反彈啩，1W3P贏到笑咪咪。

其次大幅落飛有「濃有」，除咗位置有早飛之外，獨贏票數都由昨日最高15倍落到現時8.1倍，足足少咗一半，同程3出1W2P，上名率100%，用佢做膽博A3。

「過河勁卒」莫雷拉又係冇乜飛，8.4倍W，2.7倍P，邊似有信心呀！

反而「旅遊拿督」票數就勁好多，昨日最高9.6倍落到現時6.2倍，位置1.8倍，呢啲就似高伯新搏殺票數，七歲老馬季初唔搏等幾時？

何澤堯已起孖，座騎「管得掂」15倍過關後8.6倍。

提供 : 9濃有、11大當家、10旅遊拿督、4嶺寶峯

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