雷神全晚第一Win｜美麗天使跨季連捷 為同系馬王造勢

是晚（23日）谷草第五場跑四班1800米長途賽事，最終由大熱門「美麗天使」（東廐）順利掄元，單Win及組合獨贏A1分別派35及23.5元。

這匹身價270萬的四歲本地拍賣馬，今仗在莫雷拉胯下，全程留守內叠有利位置，直路竄入內欄輕勝而回，取得跨季連捷。

「美麗天使」亦是「美麗」系今季首匹勝出馬，及時替同系馬王「美麗傳承」角逐周日（27日）慶典盃壯聲威。

莫雷拉是晚亦成功贏馬，雖知他在上一個谷草夜賽（16日）全軍盡墨，今晚總算有所交代。

第五場二至四名依次為「紅麗舍」、「金如意」及「睡眠攻略」。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1140/2019

查詢及投訴熱線：3199 1199