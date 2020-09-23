英咸兄弟｜Bob Ingham昨日於家中逝世 享年88歲

在澳洲於2004年被列入名人堂的英咸兄弟（Ingham Brothers），其中長兄Jack於2003年去世。

而弟弟Bob則於昨日（22日）在家離世，享年88歲。

這對本來經營雞隻生意的兄弟，其後涉足馬壇，而且發展至經營Woodlands牧場。

過往英咸兄弟曾擁有成就最高的兩匹馬王級佳駟，包括十項一級賽冠軍「八邊形」及35戰26勝及11項一級賽冠軍「白金礦」。

而澳洲知名練馬師華禮納，亦在今早（23日）在其Twitter對Bob的逝世表示悼念。

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