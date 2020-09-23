馬鏡澄家族｜金鷹翱翔靠泊霍利時 熱身後有望提升名次

賽馬係唔少馬主的家庭樂，好似「鷹」系馬主馬鏡澄咁，佢從前只以個人名義養馬，近年連兩個囝囝都成為馬主。

今晚（23日）第七場角逐三班1200米的「金鷹翱翔」，就由馬氏三父子共同擁有，之前佢哋都合夥養過六駒，最威嘅係「天鷹」，當年於吳定強訓練下贏過八場。

自從吳定強退休後，馬氏家族就改為支持蘇保羅，並有「奇妙恩典」在蘇廐贏過兩場。

不過，自從旗下雌馬「奇妙仙子」上季三戰冇表現後，呢系馬又再轉換新環境。

「奇妙仙子」同「金鷹翱翔」都已轉交霍利時訓練，後駒當初是從何廐過檔加盟時廐的。

馬氏家族咁支持，霍利時當然希望可以盡快贏馬交功課。

「金鷹翱翔」於澳洲贏過五場，有三場戴眼罩贏，本身上次轉倉初出跑谷草1200米，初戴眼罩就跑個幾接近的第五名，只係輸畀頭馬兩個幾馬位。

上季曾以74分在田草1200米入Q，現評71分有走盞位，郭能有過上次經驗，呢次再騎將會有更好留放，今場記緊認住呢隻「鷹」。

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