騎師本色｜開鑼後跑沙田日馬 何澤堯勇到不得了

本地騎師何澤堯今季暫時逢跑日賽都有馬贏，頭馬分別為「英明勇將」、「紫菜福星」及「夢想成金」。

周日（27日）沙田馬場設有十場泥草混合賽，何澤堯將策多匹實力馬上陣，可望延續日賽勝勢。

其中，第八場三級賽草地1400米慶典盃「金鎗六十」早前曾作試閘備戰，雖然今仗首次面對馬王級賽駒，但本身負輕磅，仍有爭標之力。

第十場二班草地1200米「百勝龍」，上季初出即勝田草1200米，現減至87分，本身以田草1200米最正宗，有力再響季度頭炮。

第九場三班草地1200米「英明勇將」，人馬非常合拍，本身已跨季三連捷，可謂老而彌堅。

第七場三班泥地1200米「陽明滿滿」，上季四戰此程三冠一季，續攻首本途程，可望再創佳績。

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