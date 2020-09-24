潘頓未跑先贏運｜五匹座騎抽靚檔 周日準備大反擊

冠軍騎師潘頓，今季首幾個回合成績好，然而近兩戰竟然交白卷，只能交出四場位置，演出令人失望。

周日（27日）潘頓將策九駒，今次未跑先獲幸運之神眷顧，八場轉彎路程中，五駒抽到內檔起步。

包括第四場「雪戰神駒」（3檔）、第五場「尖辣椒」（2檔）、第六場「珍珠鳳凰」（2檔）、第八場「美麗傳承」（1檔）、第十場「知道必勝」（2檔）。

至於檔位較差者是第七場「平常心」（10檔）及第九場「眾歡笑」（12檔）。

相信前馬王「美麗傳承」復出，加上多匹實力座騎，潘頓今戰有望重振聲威。

潘頓周日座騎排檔

場次 馬匹 檔位

一 幸運飛駒 4

二 紅旺 7

四 雪戰神駒 3

五 尖辣椒 2

六 珍珠鳳凰 2

七 平常心 10

八 美麗傳承 1

九 眾歡笑 12

十 知道必勝 2

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1140/2019

查詢及投訴熱線：3199 1199