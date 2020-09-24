天文台預測賽日間中有驟雨｜田草闊場利追 泥地快放着數

周日（27日）沙田八草兩泥賽事，草地用全闊A跑道，天文台預測間中有驟雨，估計場地掛牌為好地。

睇番最近9月6日開鑼同一移欄賽事，逾半頭馬從尾叠後上反先對手。

好似「開心大師」、「友盈有款」、「特醒」、「蒙古王」都係入直路後在外欄場地後上贏馬，所以靠後勁食糊馬可優先留意。

今戰列陣馬中，第二場「晴朗拍檔」唯一頭馬正是於A欄1400米所得，熱身後重返強項可見真章。

第五場「春風得意」近兩季兩次跑田A欄非冠即亞，開鑼日搏失後等番同一移欄再跑，有力贏馬補中。

至於兩場泥地路程皆為1200米，今季三場同程，分別有「八卦」及「醒臣」放頭跑入前兩名。

第六場「印水紙」及第七場「青心星」等具前速之擅跑泥地馬，值得重視。

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