騎師四宗違規｜史卓豐莫雷拉罰錢 楊明綸田泰安停賽

9月23日谷中夜馬賽後報告重點

第1場第五班1800米：抵達起步點後，「成功星駒」接受獸醫檢查，經過必要的診視後，獸醫認為該駒適宜出賽。

同樣在抵達起步點後，「表表馬」被發現失去左前蹄的蹄鐵。

「表表馬」重新裝上蹄鐵後接受獸醫檢查，獸醫認為該駒適宜出賽。

「為善聚樂」於開閘時四蹄滯立，因而失地甚多。

由於這是「為善聚樂」在有限的出賽次數中第二次於開閘時四蹄滯立，小組因此着令該駒必須連續多次試閘及格後，才可再次出賽。

首次趨近終點時，「家家勝意」在「成功星駒」（黎海榮）內側緊迫競跑之際靠近「威紫荊」的後蹄處於窘境，當時「成功星駒」向內斜跑。

小組告誡黎海榮，在類似情況下必須加倍小心。

跟隨「家家勝意」的「醉開心」因而收慢避開該駒的後蹄。

第2場第四班1200米：末段，「魅力漢子」在「惜多福」與「牛精大哥」之間受擠迫之際收慢，當時「牛精大哥」被「駿爵士」（史卓豐）帶向內跑。

小組譴責史卓豐，並告誡他在類似情況下須確保盡全力阻止座騎斜跑。

「魅力漢子」因此未能被力策至終點，而「牛精大哥」則未能全力施為。

第3場第四班1000米：「勝出魅力」於開閘時一對前腳並舉，因而失地甚多。

「勝出魅力」必須經閘廂測試及格後，才可再次出賽。

「過河勁卒」於直路早段將頭轉側及內閃，導致騎師須改用右手握鞭並修正座騎。

跑過一百五十米處時，「嶺寶峯」在「南區寶」之後受困而未能望空之際收慢。

「嶺寶峯」繼而於跑過一百米處時推進至「南區寶」內側的窄位，於末段在該駒內側的窄位競跑，當時「南區寶」稍微向內斜跑。

「嶺寶峯」因而未能被力策至終點。

第4場第三班1650米：楊明綸（「世紀舞王」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100（1）條〕，事緣在首次跑過終點時，他容許座騎在尚未帶離「發財福星」下向內斜跑，導致該駒須勒避「世紀舞王」的後蹄並失去應有的跑線。

小組判罰楊明綸由十月十四日星期三開始停賽，直至十月十九日星期一才可再次出賽（兩個香港賽馬日）。

在衡量判罰輕重時，小組考慮到楊明綸的良好策騎紀錄。

第六名馬匹「喜盈寶」的騎師史卓豐承認違反賽事規例第100（2）條，事緣他未有力策座騎至終點，表現未能令小組滿意。

小組就此項違規判史卓豐罰款一萬五千元。

獸醫於賽後立即檢查「安迅」，並無發現任何明顯異常之處。

「安迅」包尾大敗而回，小組認為該駒的表現難以接受。

「安迅」必須試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第5場第四班1800米：「靚紫荊」大部份途程在沒有遮擋下走外疊，直路上墮退。

獸醫於賽後立即檢查「靚紫荊」，發現該駒患有「喘鳴症」，而該駒過往亦有此毛病報告。

「靚紫荊」包尾大敗而回，小組認為該駒的表現難以接受。

「靚紫荊」必須試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第6場第四班1650米：跑過九百米處時，「火箭砲」自己失去平衡並失蹄。

小組將監察「火箭砲」日後在賽事中的走勢。

其後，「火箭砲」須受催策，繼而包尾大敗而回。

小組認為「火箭砲」的表現難以接受。

「火箭砲」必須試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

獸醫於賽後立即檢查「火箭砲」，並無發現任何明顯異常之處。

獸醫於賽後立即檢查「幸運飛彈」，並無發現任何明顯異常之處。

「幸運飛彈」上仗勝出，並為是賽熱門，小組認為該駒的表現難以接受。

「幸運飛彈」必須試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第7場第三班1200米：獸醫於賽後立即檢查「無限商機」，內窺鏡檢查顯示該駒的氣管內有很多痰。

賽後，潘頓報告，「精彩勇士」於陣上發出異常呼吸聲。

獸醫於賽後立即檢查「精彩勇士」，並無發現任何明顯異常之處。

第8場第二班1200米：田泰安（「加州雷電」）被裁定一項不小心策騎〔賽事規例第100（1）條〕，事緣在跑過一千米處時，他容許座騎向內斜跑及觸碰「豹子頭」，並不必要地碰撞該駒，導致「豹子頭」及「加州雷電」雙雙失去平衡，而「豹子頭」向內斜跑橫越「好運」應有的跑線，「好運」則勒避。

小組判罰田泰安由十月七日星期三開始停賽，直至十月十二日星期一才可再次出賽（兩個香港賽馬日）。

在衡量判罰輕重時，小組考慮了田泰安的良好策騎紀錄。

「禾道駒」儘管於中段沿途受催策，但仍被馬群拋離。

一般事項

九月二十日沙田賽事第四場

小組是晚就莫雷拉於此賽策騎「星運明爵」前往閘廂時的影片召見他。

小組聽取了騎師莫雷拉的證供及觀看過所取得的有關影片後，莫雷拉承認一項不適當行為的指控，事緣他於策騎「星運明爵」前往閘廂時，數度用力拉扯座騎口部，並以右邊韁繩用力拍打座騎頸部。

經考慮所有相關因素後，小組判莫雷拉罰款一萬元。

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