獸醫報告增補｜三駒複檢發現唔妥 精彩勇士前後腳不良於行

昨晚（23日）跑馬地夜賽有餘波，馬會賽事獸醫今午（24日）發出相關的獸醫報告增補。

第四場表現欠佳的「世紀舞王」於賽後曾由主任獸醫（賽事管制）檢查，當時並無發現任何明顯異常之處。

主任獸醫今晨在大衛希斯馬房再次檢查「世紀舞王」時，發現牠右前腿不良於行。

「世紀舞王」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第七場騎師潘頓於賽後報告，「精彩勇士」於陣上發出異常呼吸聲。該駒其後由主任獸醫檢查，當時並無發現任何明顯異常之處。

主任獸醫今晨在大衛希斯馬房再次檢查「精彩勇士」時，發現牠右前腿及右後腿均不良於行。

「精彩勇士」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第八場表現欠佳的「禾道駒」於賽後曾由主任獸醫檢查，當時並無發現任何明顯異常之處。

主任獸醫今晨在告東尼馬房再次檢查「禾道駒」時，發現牠一對前腿均不良於行。

「禾道駒」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

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