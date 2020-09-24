現役馬動向｜獎金皇者易名獎金王者 威威高星發燒避戰

按馬會規定每匹賽駒只可更改名字一次，一視同仁！

馬會今午（24日）公佈應馬主要求，烙號E103的中文名字已由原來的「獎金皇者」改為「獎金王者」，其英文名字Magic Bonus則維持不變。

烙號E103是匹三歲澳洲自購新馬，隸屬希斯馬房，未有出賽紀錄。

其馬主叫陳志強，他與太太聯名持有的「獎金大王」昨晚（23日）出賽谷草第七場入Q，本身受訓於葉廐。

另一方面，今早排位前有原正選「威威高星」，退出周日（27日）沙田第三場四班草地1400米，理由是在9月23日發熱。

在該匹賀廐賽駒退出後，該場賽事沒有後備馬匹補上，剩餘11駒參戰。

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