老馬利季初｜川河尊駒寶刀未老 八歲高齡再戰分級賽

老馬利季初，今季有不少賽駒都能跑出好成績，例如七歲「神馬飛揚」（季內兩戰皆入位）、九歲「佳運來」（季內兩戰均於田草1400米上名）、十歲「歡樂小子」（9月20日田草1400米入Q）、七歲「爪皇轟天」（9月9日谷草1000米入Q）等。

沙田馬場周日（27日）跑十場日馬，當中不少具實力的老馬都有報名上陣，陣容不弱。

其中，出師三級賽草地1400米慶典盃的「川河尊駒」，是上季冠軍一哩賽得主。

今次備戰完整，有力再為方廐贏取分級賽冠軍。

二班草地1200米，「駿皇綵」上仗以冷門身份後上第四名，經過一場熱身後，今戰增程角逐有望提升名次。

四班泥地1200米，「超然」常於此程俱可交出強勁追勢，這次繼續出戰首本路程，可期再度上名。

五班草地1000米，「驫驫」上季一直毫無表現，減分至今季從第五班起步，上仗後上接近，今次有條件跑得更好。

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