港人馬主何家駒｜澳洲名牌川河達駒 攀完珠峰後攻港

方嘉柏今季成績非常理想，暫時以10Win在練馬師榜領導群雄。

方廐好開有條路！據報澳洲短途勁旅「川河達駒」將於珠峰錦標賽後來港服役，交由方嘉柏馬房訓練。

「川河達駒」在澳洲暫出賽十次，成績五冠一亞兩季，獲獎金超過179萬澳元（約977萬港元），被譽為彼邦近年最強灰馬之一。

「川河達駒」原定於今年3月運港，卻因疫情下的航班問題未能成事。

這匹由港人馬主何家駒持有的五歲名駒，上周末（19日）在蘭域馬場1100米二級賽掄元。

珠峰錦標將於10月17日在悉尼蘭域馬場舉行，賽事總獎金為1,500萬澳元（約8,187萬港元）。

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